Vinicius Jr est absent du onze FIFPro de l’année et Thibaut Courtois et Karim Benzema ne sont pas sacrés meilleur gardien et meilleur joueur. Une gifle pour le club vainqueur de la Liga, la Ligue des champions et le Mondial des clubs en 2022. Karim Benzema est arrivé derrière Messi, auréolé de son titre de champion du monde 2022. .

XALIMANEWS-Le Real de Madrid avait décidé de boycotter la cérémonie de FIFA The Best. Et pour cause, la Casa Blanca n’a pas apprécié que certains de ses joueurs soient inclus dans le onze de l’année.

