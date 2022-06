«Après une campagne acharnée de six ans menée par l’accusation – qui a ignoré à chaque fois les faits fondamentaux et la loi – notre client a, une fois de plus, été entièrement et complètement innocenté. Les années d’allégations sans fondement, d’accusations fictives et de calomnies incessantes ont été prouvées comme étant complètement et totalement infondées – deux fois », expliquait-il dans ses propos relayés par Footmercato et puisés dans RMC Sport.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy