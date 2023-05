XALIMANEWS-Ce vendredi à Alger, une finale inédite va opposer les Lionceaux du Sénégal à ceux de l’Atlas du Maroc, pour un premier sacre historique pour l’une des 2 équipes. Là où l’Afrique de l’Ouest pourrait étrenner un 11ème sacre, l’Afrique du Nord espère aussi gagner son second trophée continental.

Inédite, cette finale de la 14e édition de la CAN U17 qui se déroule à Alger. Entre le Sénégal, meilleure attaque et meilleure défense du tournoi et le Maroc, une des 2 nations va remporter son premier titre continental chez les Cadets. Une opposition qui risque d’etre très disputée. Les 2 équipes antagonistes de ce choc continental, sont à leur 3e participation avec 2 éliminations en phases de poules pour le Sénégal et une 4e place pour le Maroc en 2013. La formation sénégalaise qui a fait sensation jusque la gagnant tous ses matchs avant le nul contre le Burkina (1-1) en demi-finale où elle encaissa son premier but, possède la meilleure attaque (13 buts marqués) et la meilleure défense (1 but) du tournoi. Quand à son homogue marocaine, elle est créditée de 7 buts marqués et 2 de concédés. Les protégés de Serigne Saliou Dia comptabilisent 4 victoires et 1 nul, là ou leurs adversaires ont obtenu 3 succès, 1 défaite et 1 nul, en 5 matchs. Les 2 finalistes seront guidés par leurs chefs de file. Les Sénégalais avec leur collectif bien huilé seront guidés par le meilleur joueur du premier tour-meilleur buteur du tournoi (5 buts) et Serigne Fallou le défenseur, tandis que les Nords-Africains miseront sur la solidité défensive de Maali et l’activité d’Adam Chakir au milieu de terrain. Qui est la favori pour remporter cette 14ème edition ? Les Ouest-Africains ont épaté l’Afrique en produisant un bon jeu dominant tous leurs adversaires avant d’être titillés par les Burkinabés en dem-finale. Amara Diouf en chef de meute et sa bande, ont des arguments valables pour légitimement remporter un premier titre historique. Cependant, il faut s’attendre à une belle opposition de l’équipe du Maroc, qui fait preuve de vices à certains moments, sous la guide de Maali, assez vicelard pour son jeune âge. Rendez vous ce vendredi, pour que la Coupe d’Afrique des Nations U17, va sacrer un nouveau champion.

Voici les 8 vainqueurs de la CAN U17

Ghana (2 sacres, 1995-1999)

Cameroun (2 sacres, 2003-2019)

Gambie (2 sacres, 2005-2009)

Nigeria (2 sacres, 2001-2007)

Mali (2 sacres, 2015-2017)

Egypte (1 sacre, 1997)

Burkina (1 sacre, 2011)

Cote d’Ivoire (1 sacre, 2013)