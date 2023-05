» Salam Aleikoum frères Sénégalais, j’espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes à la veille de ce match très important. Cette finale contre le Maroc, cette dernière marche va nous permettre d’avoir ce sacre continental. Nous sommes tous derrière vous, le peuple sénégalais est derrière vous, tous les Lions sont derrière vous. En tout cas, rendez nous fiers, continuez à jouer comme vous l’avez fait depuis le début de la compétition et Insha Allah, Allah vous donnera cette coupe. En tout cas, nous attendons ce trophée continental sur nos terres sénégalaises. Le peuple en a besoin, le Sénégal en a besoin, et j’espère que voilà, vous nous rendrez tous heureux. En tous cas, donnez nous du baume au coeur, aujourd’hui, le Sénégal et le peuple en ont besoin. J’espère que vous serez à la hauteur, demain. On est de tout coeur avec vous et on vous envoie tous nos encouragements. On est ensemble, bon match à vous « . A Kalidou Kalidou, pour encourager les protèges de Serigne Saliou Dia, pour cette finale continental qui se joue au moment où le pays est dans un contexte socio-politique, très tendu.

