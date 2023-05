Ce soir, la CAN U17 va sacrer un nouveau champion. Sénégalais et Marocains, qui sont à leur troisième participations chacuns dans la competition, ont accédé à leurs première finale et ont l’occasion de s’inviter dans ce cercle des vainqueurs, composé de 8 nations. Les protégés de Serigne Saliou Dia le meilleur coach de la première phase, crédités jusque là de la meilleure impression fournie par l’une des équipes de la compétition , avec le meilleur joueur du premier tour et meilleur buteur du tournoi dans leur rang, en l’occurence le prodige Amara Diouf, semblent outillés pour aller au bout. Avec la meilleure attaque (13 buts) et meilleure défense du tournoi (1 but encaissé), la sélection sénégalaise devrait pouvoir s’ilmposer devant celle du Maroc, assez solide, joueuse et désireuse réussir le même coup, que face au Mali en demi-finale. La bande à Serigne Fallou a une occasion unique de marquer l’histoire, d’abord en s’adjugeant le premier sacre continental pour la sélection U17 et par la même occasion, rester dans la dynamique des sélections sénégalaises, qui ont fait une razzia sur toutes les competitions mises en jeu par la CAF, ces 2 dernières années. Après la CAN Seniore, le Beach Soccer, le CHAN U23, la CAN U20, le peuple réclame sa CAN U17. Rendez nous fiers chers Lionceaux, soyez héroïques pour devenir historiques, en ce jour décisif.

