XALIMANEWS-Ce soir, pour le compte de la finale de la Coupe de France, le PSG Saint Germain, tenant du titre fera face à Monaco. Les Franciliens et les Monégasques rêvent toujours d’un doublé, et les protégés de Pochettino doivent prendre leur revanche sur ceux de Kovac, vainqueurs des Franciliens 2 fois cette saison en championnat, à l’aller (3-2) et au retour (0-2).

Paris Saint Germain/Monaco, on ne pouvait rêver meilleure affiche pour cette finale de la Coupe de France édition 2021.

Les Parisiens, recordmans du trophée avec 13 titres (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), de part son statut et son histoire avec Dame Coupe de France méritait d’y être. Surtout que, pas maître de son destin pour le titre de champion, dauphin du leader lillois, le club francilien doit remporter un titre pour sauver sa saison, en cas de perte du titre de la Ligue 1 et après sa déconvenue en demi-finales de Ligue des Champions face à Manchester City.

ADVERTISEMENT

Quand aux Monégasques, cinq fois vainqueurs (1960, 1963, 1980, 1985, 1991), auteurs d’une superbe saison 2020/2021, où ils ont fait étalage d’un bon fond de jeu avec une équipe équilibrée sur tous les plans et composée d’un savant dosage de jeunes et d’anciens, pétris de qualités, leur place en finale est justifiée. Coachée par Niko Kovac, cette équipe de Monaco séduit et gagne, à tel point qu’à une journée du terme du championnat, en 3ème position comptant 77 points, derrière Paris (2e, 79 pts) et le LOSC (1e, 80 pts), elle peut aussi rêver du titre voir d’un doublé.

Cette finale de l’édition 2021, sera une occasion pour le Paris Saint Germain, battu 2 fois cette saison en championnat par Monaco (3-2 et 0-2) de prendre sa revanche. Pour ce 3ème choc de la saison entre le deuxième et le troisième de la Ligue 1, le PSG, doit faire sans 2 des cadres, son stratège brésilien, averti d’un carton jaune en demi-finale face à Montpellier, une sanction qui le priva de la rencontre de ce soir, et Kimpembé, suspendu aussi.

0n ne sait toujours pas si Presnel Kimpembe et Neymar seront de la partie. En effet, les deux joueurs parisiens sont bien censés être suspendus pour la rencontre mais la direction parisienne avait demandé au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de geler leurs suspensions, comme le rapporte l’Équipe, afin qu’ils soient disponibles pour ce soir et que leurs suspensions soient décalées.

Avec ou sans, l’auriverde et le défenseur international tricolore, Paris n’aura pas la tache facile face à Monaco qui est la seule équipe à avoir dompté 2 fois les Franciliens en championnat. Ce sera un duel de buteurs entre Mbappé le parisien et les 2 compères de l’attaque monégasque, Ben Yedder et Volland. Ces 2 derniers avaient fait mal aux parisiens lors de leur double confrontation, et pour cette fois cî, chat échaudé doit craindre l’eau froid, A Marquinhos et ses compagnons de la défense, de veiller au grain. La solidité de la défense parisienne combinée à l’efficacité de Mbappé, seront l’une des clés de cette finale côté détenteurs du trophée. Les partenaires des internationaux sénégalais, Fodé Ballo Touré et Krepin Diatta, miseront sur leur bon collectif pour remporter un 6e sacre devant leurs compatriotes, le précieux Gana Gueye et Abdou Diallo, qui postuleront sûrement comme titulaires pour cette grande fête du football hexagonal.

Paris, parviendra-il à vaincre le signe indien cette fois face à Monaco, ou bien ce dernier va-il ajouter un troisième succès de rang sur son adversaire ? La réponse, on la saura ce soir.

Bien malin, celui qui pronostiquera l’équipe qui sera à l’issue de la finale, dans la joie d’après 23h.