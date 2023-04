XALIMANEWS-Dans un entretien accordé à Football Italian TV, Marco Materazzi est revenu sur son altercation avec Zidane lors de la finale du Mondual 2006. Un incident qui valu au Francais un carton rouge, dans ce choc remporté aux tirs au but par la Nazionale.

Tout le monde se rappelle de l’altercation entre Maro Materazzi et Zinedine Zidane, lors de la finale du Mondial 2006, finalement remportée par les Transalpins. L’incident s’était déroulé à la 110e minute au moment où les 2 équipes etaient à égalité (1-1). Moment choisi par le longiligne défenseur italien pour tenir des propos qui ont fait réagir le chauve stratège français. Des propos dont personne ne connaissait la teneur et dont le secret a été enfin dévoilé son auteur.

«Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot après le match et j’ai répondu ‘Non, je préfère ta sœur’», a ainsi avoué Marco Materazzi. Rappelons que cette finale perdue par la France fut le dernier match de Zinedine Zidane avec les Bleus

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso