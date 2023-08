XALIMANEWS-Ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, se jouera la finale de la Coupe du Sénégal 2023. Pour l’apothéose de la saison, le Jaraaf, recordman des titres (15), essaiera de remporter son 16e sacre face au Stade de Mbour, une équipe que le club médinois n’a pas reussi a battre depuis 5 ans et qui cherche à engranger son premier trophée en Coupe nationale.

Arrivé en finale après avoir sorti 2 cadors de la Ligue lors des 2 derniers tour, l’AS Pikine en quarts et le Guediawaye FC en demi-finale, la formation médinoise rêve de s’adjuger l’édition 2023 de la Coupe nationale, ce qui sera son seizième sacre en cas de victoire. Dix ans après leur dernier sacre face au Casa-Sport (2013), les Verts-Blanc ne sont si loin de goûter à nouveau aux délices de Dame Coupe du Sénégal. Cependant, malgré son standing, vu son passé dans la compétition, le Jaraaf fera face à une opposition coriace. Le Stade de Mbour, qui vient de perdre la finale de la Coupe de la Ligue la semaine passée au dépend de Teungueth FC, ne compte pas perdre 2 finales de suite. Les vainqueurs de la la Coupe de la Ligue 2017. Les joueurs de la Petite Côte sont déterminés pour offrir à leur club, la première Coupe nationale de son histoire.

Pour l’ultime acte de la saison de football 2023, les 2 coachs se sont exprimés dans ses propos rapportés par le journal Sud Quotidien. «Le groupe a pu digérer (la défaite en finale de coupe de la ligue). On a de très jeunes joueurs mais avec l’aide du staff, on a su remobiliser le groupe et être au moins à 90% de nos moyens en ce moment. Rentrer sur le terrain va nous motiver parce que ce sera face à une équipe comme le Jaraaf. Nous sommes prêts et nous voulons gagner cette finale où il n’y a pas de favoris. Nous voulons sauver notre saison (…) Les tirs au but? On y travaille, c’est une séance où il faut de la chance. Parfois, on gagne et souvent, on perd. C’est ça le football», a affirmé le coach du Stade de Mbour, Ibrahima Diakhaté.

Son homologue du Jaraaf, Cheikh Gueye, dont l’objectif assigné est de remporter au moins un trophée, à laché : «On est prêts à 48 heures de la finale. On est aussi prêts pour atteindre l’objectif qui nous a été assigné, c’est à dire remporter la coupe du Sénégal. En début de saison on avait l’objectif de remporter au minimum un trophée entre le championnat ou la Coupe du Sénégal», a-t-il déclaré d’emblée. Celui qui a succédé à Youssouph Dabo de renchérir, en revenant sur son adaptation à la tête du club de la Médina . «Au début c’était difficile parce que l’équipe était en bas du classement. Après avec les dirigeants, on s’est dits qu’il fallait montrer le plus haut possible. Au finish, on a terminé à la 5ème place et pour moi c’est un échec parce que je pense que Jaraaf mérite mieux. On a une opportunité avec la Coupe du Sénégal et on est à une marche de cet objectif. Je ne le souhaite pas mais si on ne remporte pas la Coupe ce sera un échec. Stade de Mbour ? C’est une bonne équipe avec un gros mental. C’est vrai que Jaraaf n’a pas battu le Stade de Mbour depuis cinq ans mais c’est une finale et on les connait. On va mettre en place une stratégie pour les battre s’il plaît à Dieu».