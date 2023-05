Après 2010, l’année du dernier sacre de l’Inter en Ligue des champions, son troisième titre, le club lombard rêve de remporter un 4ème trophee dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Mais pour réussir leur pari, les Nerazzuri doivent battre les Skyblues et surtout neutraliser le cyborg norvégien. Et dans cette optique, Acerbi le défenseur de l’Inter de Milan, a reçu un filet de pêche de la part d’un supporter, qui souhaite ironiquement aider le joueur à attraper Erling Haaland. L’Italien de 35 ans, prêté cette saison par la Lazio Rome et qui a disputé 45 matchs depuis le début de saison, devra sans doute s’occuper d’Erling Haaland, credité de 52 buts inscrits toutes compétitions confondues en 50 rencontres disputées depuis son arrivée à Manchester City.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy