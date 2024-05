Football- Finale King Cup : Kalidou Koulibaly voit rouge mais Al Hilal s’impose aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4) en infériorité numérique devant Al Nassr de Sadio Mané pour son 3e trophée de la saison

XALIMANEWS – Ce vendredi, Al Ahli de Kalidou Koulibaly, sacré champion d’Arabie Saoudite, a remporté la King Cup en s’imposant aux tirs au but (5-4) devant Al Nassr de Sadio Mané, après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et les prolongations. Kalidou Koulibaly, qui a été expulsé dans le temps additionnel, et ses partenaires remportent ainsi leur troisième trophée de la saison.

Après la Supercoupe d’Arabie Saoudite et la Saudi Pro League, le club saoudien d’Al Ahli vient de remporter son troisième trophée de la saison. Opposés aux Jaunes d’Al Nassr, les Bleus se sont imposés aux tirs au but (5-4) après un match nul à l’issue du temps réglementaire et des prolongations. Ce sont pourtant les partenaires de Kalidou Koulibaly qui ont ouvert le score dans les 10 premières minutes par Mitrovic (7e, 1-0). Alors que le match tirait à sa fin, Al Bulayhi a écopé d’un carton rouge pour les champions d’Arabie Saoudite (88e) rejoignant le portier adverse, David Ospina expulsé un peu plus tôt (59e). Al Hilal va concéder l’égalisation la minute suivante, œuvre d’Ayman Yahya (88e, 1-1). Dans la foulée, Kalidou Koulibaly va à son tour etre expulsé, abandonnant ainsi ses camarades qui vont être en infériorité numérique. Après des prolongations très disputées, les deux équipes ont été départagées par la séance des tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Bleus qui se sont montrés plus adroits, en s’imposant par 5 tirs au but à 4. Sadio Mané, sorti et remplacé à la 59e minute, Cristiano Ronaldo et leurs coéquipiers se sont inclinés à nouveau devant Al Hilal. Les Bleus réalisent ainsi un triplé historique.

.