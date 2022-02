Les 2 formations se suivent au classement de la Premier League, les pensionnaires de Stamford Bridge sont Troisièmes avec 50 points, à 10 points de leurs adversaires, les habitués d’Anfiel Road qui sont Deuxièmes avec 60 points à 6 unités de City avec un match de plus à disputer. Sadio Sadio Mané et ses partenaires restent invaincus en Premier League depuis fin décembre 2021 et comptabilisent 6 victoires consecutives. Ce dimanche, ils vont essayer de remporter leur premier trophée de la saison, face à des adversaires aureolés d’un titre de champion du monde des clubs, qui suit les 2 sacrés en Ligue des Champions 2021 et la Supercoupe d’Europe. Sadio Mané va-il offrir la victoire aux siens en secouant les filets de son partenaire en sélection du Sénégal, Édouard Mendy. La réponse sera connu ce dimanche, à l’issue de la finale.

