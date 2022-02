Les 2 équipes se sont créés d’innombrables occasions, toutes ratées, et se sont vues chacune refuser un but. Sadio Mané auteur d’un bon match pourtant, a été sorti au profit de Jota. Les prolongations vont départager les 2 équipes. Edouard Mendy a été l’auteur de 4 arrêts décisifs, doublement sur Nabi Keita et Sadio Mané (30e), ensuite sur Luiz Diaz (76e) et Salah (90+1).

