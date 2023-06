Pour gagner ce trophée, qui sera historique pour City, l’Espagnol misera sur Erling Haaland, crédité de 52 buts toutes compétitions confondues cette saison avec les Skyblues. Le Norvégien, avec Ederson le portier brésilien, Rodri, De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Sylva et Jack Grealish, forment un noyau fabuleux dont rêve tout coach et qui peut broyer n’importte qu’elle équipe. Cependant, cela ne fait pas peur à l’adversaire. « On a peur des assassins, pas des footballeurs. Ce serait une erreur de parler de peur », déclare de son côté Alessadro Bastoni, le défenseur Nerazzuri qui aura la charge de museler le Cyborg scandinave des Anglais. Les Transalpins, en plus de leur central, ont aussi des atouts, avec l’excellent André Onana, Lukaku, Barella, Çalhanoglu, Brozovic ou Mkhitaryan, Lautaro Martinez et Dzeko. Qui va remporter l’édition 2022/2023 de la Ligue des champion, entre un City en quête de premier sacre et un Inter assoiffé de titre en Ligue des champions depuis 2010 ? Réponse ce soir vers les coups de 21h GMT.

