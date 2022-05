Le joueur de la Seleçao a remporté son 25e titre avec les Merengues samedi, lui qui est crédité de 545 matches avec le club de la capitale espagnole, inscrit 38 buts et délivré 103 passes décisives. Du même coup, Marcelo remporte son 5ème Ligue des Champions, en plus de 4 Couoes du monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 6 Liga, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d’Espagne. Impressionnant, et qui dit mieux. Acclamé par la foule, l’Auriverde, en pleurs, a prononcé son discours.

