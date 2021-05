«Chelsea pose des problèmes à toutes les équipes. C’est difficile de les arrêter par rapport à la qualité qu’ils ont et leur configuration. Félicitations pour les deux matches où ils nous ont battus. C’est une autre compétition, on va voir si on peut les battre. J’ai tellement confiance en mon équipe. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis confiant et pour mon équipe, et pour ce que nous devons faire». Pep Guardiola et ses protégés comptent stopper l’hémorragie, et du coup, remporter la coupe aux grandes oreilles, au soir du 29 mai à Porto.

