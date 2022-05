XALIMANEWS-Ce samedi 28 mai 2022 au Stade de France à Saint Denis (Paris), Liverpool et le Real de Madrid s’opposeront pour l’ultime acte de la Ligue des Champions édition 2022. Un Remake de la finale de 2018 remportée par les Merengues sur les Reds (3-1) et qui rétablissaient l’équilibre après la première finale entre les 2 clubs, gagnée par le club pensionnaire d’Anfield en 1981 (1-0), à Paris même. Un match dans le match entre Sadio Mané et Karim Benzema, deux favoris pour le Ballon d’Or 2022.

41 ans après leur première opposition en finale de la Ligue des Champions appelée à l’époque Coupe des Champions, à Paris même mais au Parc des Princes le 27 mai 1981, Reds et Merengues vont se retrouver dans la ville Lumière pour leur 3eme confrontation en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Un choc qui fait suite à la finale de l’édition de 2018 ayant opposé les 2 protagonistes de ce samedi et remportée par la Casa Blanca (3-1). Ce sera une Belle, pour les 2 cadors du continents, Liverpool aux 6 titres et le Real de Madrid recordman de victoires en C1 (13 sacres).

Un choc entre 2 formations aux parcours différents lors de cet exercice 2021/2022. Autant Sadio Mané, Salah et leurs coéquipiers, ont réussi un parcours maîtrisé de main de maître depuis les phases de groupe, moins l’a été celui des partenaires de Benzema et Vinicius Junior, qui ont bavé pour s’inviter dans la finale. Surtout lors des matchs couperets où depuis les 8es face au PSG (1-0, 1-3) jusqu’en demi-finale devant City (4-3, 1-3) en pensant par Chelsea en quarts (0-3, 2-3), les Madrilènes sont toujours parvenus à renverser des situations compromises, montrant une force mentale collective incroyable. Donc, on aura un Liverpool au collectif bien huilé, joueur et qui fait montre de beaucoup d’intensité lors de ces matchs, face à un Real de Madrid touché par la grâce et qui réussit toujours à bouffer son adversaire aux termes de fin de parties époustouflantes malgré un jeu moins chatoyant mais ô combien efficace.

Dans cette confrontation entre un Liverpool qui veut ajouter une 7ème couronne dans son escarcelle et un Real de Madrid dont la vitrine à trophées réclame un 14e sacre, il y’aura des matchs dans le match. D’abord, entre les 2 tridents, celui des Reds composé de Salah-Firminho-Mané (18 buts-3 passes décisives) et celui Merengue avec Benzema-Rodrygo-Vinicius Jr (23 buts et 10 passés décisives). Dans cette opposition entre les 2 armadas offensives, Sadio Mané et Karim Benzema vont se livrer un duel à distance, eux 2 qui sont cités comme les 2 principaux favoris pour le Ballon d’Or 2022. Le vainqueur de cette finale, pourra faire un pas décisif dans la course pour l’attribution de la plus prestigieuse récompense individuelle en football. Le Sénégalais compte bien remporter son 2e sacre en Ligue des Champions après celui de 2019 lors de ce match qui pourrait être sa dernière sortie avec les Reds, tandis que le Français brigue un 5e titre en plus d’être sur de remporter la palme du meilleur buteur de la compétition. Mais, pour Mohamed Salah, l’artificier numéro un de Liverpool, ce match sonne comme une revanche après sa sortie prématurée à l’heure de jeu lors de la finale de 2018, agressé volontairement par Sergio Ramos qui lui avait deboité l’épaule droite sans être sanctionné. Le Pharaon a hate d’en découdre avec le Real pour prendre sa revanche, comme il l’a affirmé en conférence de presse.

Les 2 formations, en plus d’avoir 2 très grands gardiens de but, Alisson Becher (Liverpool) et Thibault Courtois (Real), possèdent 2 attaques qui figurent pour l’instant dans le Top 5 de la Ligue des Champions. Les Reds ont la 2ème attaque (30 buts) derrière le Bayern de Munich (31), mais devant City (29 buts) et son adversaire le Real de Madrid (28 réalisations). Dans l’entre-jeu, la bataille va faire rage entre les 2 trios, Fabinho-Henderson-Naby Keita et Modric-kroos et Casemiro. Il y’aura une véritable bataille de tranchées entre ces 6 joueurs du milieu dont leurs partitions dépendront de l’issue de la finale. Mais sur le plan défensif, les Reds sont plus solides, avec le quatuor Robertson-Van Dijk-Konaté-Alexander Arnold, tandis que l’arriere garde madrilène composée de Carbajal-Alaba-Militao et Ferlan Mendy, reste très perméable et encaisse beaucoup de buts. Et face à de prolifiques artifiers comme Salah, Mané, Firmino, Salah et Jota, toute fébrilité se paye cash. Et Benzema, Vinicius Junior et Rodrigo, ne seront pas toujours là, pour renverser des situations compromises.

Programme finale Ligue des Champions 2022

Samedi 28 mai 2022 au Stade de France à Saint Denis (Paris)

19h 00 Liverpool (Angleterre)/Real de Madrid (Espagne)