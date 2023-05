La finale de la Ligue Europa 2022/2023, opposait l’AS Roma, tenant de la première edition de la Ligue Europa Conference coachée par Mourinho qui n’a jamais perdu de finale de Coupe d’Europe durant sa carrière, et le FC Séville, six fois vainqueur du trophée et qui n’a jamais perdu en finale. Et pour ce choc entre le coach portugais et la formation lombarde, la série victorieuse de l’un des deux allait s’estomper. Ce sont les Romains qui vont trouver la faille en premiers, avec l’ouverture du score de Dibala (35e, 1-0). Au retour des vestiaires, les hommes de José Luis Mendilibar vont égaliser sur un contre son camp de La Joya (1-1, 55e), pour le premier but concédé par le Mou depuis la finale de la Coupe de l’UEFA 2003 avec le FC Porto face au Celtic (victoire 3-2). Ce score parité sera maintenu jusqu’à la fin des 90 minutes. Les prolongations n’y changèrent rien et la série des tirs au but s’imposait. Et dans cette exercice, ce sont les Espagnols avec un grand Yacine Bounou, auteur de 2 arrêts, qui vont s’imposer par 4 tirs aux buts à 1, pour remporter leur 7ème trophée de Ligue Europa. Historique.

