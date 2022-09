XALIMANEWS-Pour rendre hommage à l’ancienne star du Bayern Munich, France Football vient d’ailleurs d’annoncer la création du Trophée Müller.

La légende du football allemand est décédé des suites de la maladie d’Alzheimer le 15 août 2021.

Le Trophée du nom de l’ancien goleador du Bayern de Munich, va récompenser «le meilleur attaquant ayant marqué le plus de buts pour son club et son équipe nationale lors des matchs officiels de la saison précédente». Pour rappel. Robert Lewandowski avait remporté un trophée similaire saison dernière.

Gerd Muller est le meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich (570 buts en 605 matchs) avec lequel il a remporté quatre Bundesliga, trois Ligue des Champions. Avec la Mannschaft, il a été champion du monde en 1974 et champion d’Europe en 1972. Sans oublier le prestigieux trophée individuel du Ballon d’Or, obtenu en 1970.

?? The Müller Trophy awards the best striker who scores most goals for his club and his national team in offcial games during the previous season.



Gerd Müller was one of the best German players of his generation, he won the 1970 Ballon d’Or#ballondor pic.twitter.com/vu1VDFUF7O