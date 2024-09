Football-France : Habib Beye, annoncé dans plusieurs clubs, n’a pas trouver un club preneur et restera commenteur pour Canal Plus

XALIMANEWS-Après avoir été pressenti dans plusieurs clubs suite à son départ du Red Star, Habib Beye n’a finalement pas décroché de nouveau poste. Il fait donc son retour cette saison, sur la chaîne cryptée Canal+.

La nouvelle saison de football a démarré à travers les divers championnats nationaux, et un fait ressort clairement : Habib Beye, ancien défenseur sénégalais, n’a toujours pas trouvé de club.

Pourtant, son parcours en tant qu’entraîneur s’est étoffé, notamment après une saison 2023-2024 remarquable à la tête du Red Star, club historique de Saint-Ouen. Sous sa direction, le Red Star a dominé le championnat de National, terminant premier et accédant ainsi à la Ligue 2, tout en étant sacré meilleur entraîneur de la saison. Ce succès aurait pu lui ouvrir des portes, mais à ce jour, aucun club ne l’a recruté.

En attendant, Beye reprend ses activités de consultant pour Canal+, où il commente notamment la Ligue des champions et la Premier League, en collaboration avec Paul Tchoukriel. Lors de la conférence de presse de rentrée de la chaîne, il a affirmé n’avoir pour l’instant « qu’une seule casquette », celle de commentateur. Cependant, il reste serein face à l’absence d’opportunités sur le banc de touche : « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner », a-t-il déclaré. Il a quitté le Red Star en fin de saison, mais ne semble pas éprouver de déception à l’idée de ne pas avoir trouvé de nouveau projet immédiatement. « Il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure », a-t-il ajouté.

Durant l’été, plusieurs rumeurs ont circulé quant à un éventuel poste pour Beye. L’Olympique de Marseille, club dont il est un fervent supporter, a été évoqué, mais c’est finalement l’Italien Roberto De Zerbi, au CV plus fourni, qui a été choisi. D’autres pistes, comme le Stade de Reims ou le FC Metz, n’ont pas non plus abouti pour Beye. Reims a opté pour Luka Elsner, tandis que Metz, relégué en Ligue 2, a préféré Stéphane Le Migan.

Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe, soulignant que Beye est toujours à l’affût d’une opportunité en tant qu’entraîneur, mais qu’en attendant, sa présence sur la chaîne est un atout précieux : « Avoir quelqu’un qui est à ce point immergé dans l’univers du foot, c’est un énorme plus. D’ailleurs, nos abonnés adorent Habib. » Sénécal n’a aucun doute que Beye finira par retrouver un banc de touche, probablement en Ligue 1, mais en attendant, il continue d’enrichir les analyses footballistiques sur Canal+.