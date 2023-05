Rappelons que Vairelles a été international francais 8 fois (1998-2000). Avec les Sang et Or lensois, il a été champion de France (1998) et vainqueur de la Coupe de la Ligue (1999), finaliste de la Coupe de France et du trophée des champions (1998).

L’ancien attaquant du Racing Club de Lens (1995-1999), continue de clamer son innocence et de nier être l’auteur des coups de feu sur les videurs de la discothèque. Cependant, il n’a pas su convaincre le substitut du procureur général, Bernard Marchal, rapporte Footmercato. Et comme lors de sa condamnation en première instance en mai 2022, l’ancien joueur a ainsi vu la même peine être requise contre lui. Ses frères Fabrice, Giovan et Jimmy ont vu des peines requises allant d’un an à trois ans de prison ferme.

