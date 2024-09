Football-France : le journaliste sportif Didier Roustan est décédé

XALIMANEWS-Le monde du football est en deuil ce mercredi 11 septembre. Didier Roustan, grande figure du journalisme sportif français, est décédé des suites d’une maladie dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 66 ans, a rapporté Footmercato.

Le défunt est né à Brazzaville, au Congo et a grandi à Cannes, où il a brièvement évolué à l’AS Cannes à l’âge de 16 ans, avant d’en être écarté en raison de problèmes de comportement. Après avoir obtenu son baccalauréat, il n’a jamais renoncé à sa passion pour le football. Bien au contraire, il a rejoint le service des sports de TF1 en 1976, à seulement 19 ans. Sa collaboration avec l’émission Téléfoot l’a rapidement propulsé au rang de figure incontournable du journalisme sportif, et il en a pris les commandes de 1986 à 1989.

Didier Roustan a ensuite poursuivi sa carrière sur Canal+, Antenne 2 et France 2, où il a commenté de grands événements, tels que l’Euro 1992, la Coupe du monde 1994 et plusieurs finales de Ligue des Champions. En 1999, sa trajectoire professionnelle a pris un nouveau tournant avec son arrivée à L’Équipe TV, une chaîne en pleine expansion. Dès 2008, il est devenu un pilier de l’émission L’Équipe du soir, où il a tenu son rôle de chroniqueur pendant 16 ans. En parallèle, il a animé un blog vidéo, Roustan Foot, où il partageait sa passion et ses analyses du football. Grand amateur du football sud-américain et véritable encyclopédie du ballon rond, Didier Roustan laisse derrière lui une empreinte indélébile.