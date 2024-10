Football-France : Un footballeur professionnel victime d’une escroquerie de 680 000 € par sa compagne adepte d’une vie de luxe

XALIMANEWS-Dans un entretien accordé au Parisien, un joueur de football professionnel, qui a souhaité garder l’anonymat, a révélé avoir été victime d’une escroquerie de la part de sa compagne, a rapporté Footmercato.

Selon le média français, Aurélie B, âgée aujourd’hui de 39 ans, entre 2010 et 2013, a récemment été suspectée d’avoir détourné près de 100 millions d’euros au sein de Kiabi, où elle occupait le poste de trésorière. La rencontre entre le sportif et Aurélie remonte à Bordeaux, dans les années 2010, lorsque le footballeur était encore perçu comme une promesse du football. Lorsque ce dernier a été transféré à Manchester, leur relation a perduré. Aurélie B. lui aurait extorqué au minimum 680 000 euros, en lui faisant croire qu’elle venait d’une famille bourgeoise, et ce, dans le but de financer son train de vie luxueux.

Selon toujours Footmercato, ce n’est qu’en 2013 que le joueur a découvert l’escroquerie. Aurélie B. aurait émis 140 chèques frauduleux, sans même avoir besoin de falsifier la signature de son compagnon. Elle a fini par reconnaître les faits dans une lettre de confession. Le joueur a alors mis fin à leur relation et a choisi de ne pas la poursuivre en justice. Toutefois, il a réussi à récupérer quasiment la totalité des fonds détournés en attaquant sa banque pour négligence. En 2023, la femme a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir détourné 760 000 euros au sein de l’Inseec, une école privée dont elle gérait les finances. Cet été, elle a également été poursuivie par Kiabi.