Football-Ghana : Asamoah Gyan raconte son passage, de huitième joueur le mieux payé du monde à 724 euros sur son compte en 2018

XALIMANEWS-Anciennement huitième footballeur le mieux payé du monde lorsqu’il a signé en Chine, Asamoah Gyan a vu sa carrière culminer à un moment où il n’avait plus que 724 euros sur son compte bancaire, après avoir subi des impayés liés à ses trois enfants. Aujourd’hui, le Ghanéen qui est devenu un entrepreneur prospère et une figure influente dans son pays, est revenu sur ce passage compliqué de sa carrière, au micro de Ghanaweb.

Après avoir évolué à l’Udinese, au Stade Rennais, à Sunderland et à Al-Ain, Asamoah Gyan a rejoint en 2015 le Shanghai SIPG, dirigé par Sven-Goran Eriksson. Là-bas, il est devenu l’un des joueurs les mieux rémunérés au monde, avec un salaire de 274 000 euros par semaine. Pour comparaison, des joueurs comme Neymar, Luis Suárez et Gareth Bale gagnaient respectivement 305 118 euros, 305 118 euros et 277 380 euros par semaine.

En 2018, après une dispute avec sa femme Gifty, qu’il avait accusée de l’avoir trompé et dont il avait demandé l’annulation du mariage, et après avoir refusé de parler à ses trois enfants jusqu’à ce que des tests ADN confirment sa paternité, Asamoah Gyan a révélé à GhanaWeb que sa fortune, estimée à un million de dollars, avait fondu pour ne laisser plus que 724 euros, comme en attestaient ses relevés bancaires.

Il a également évoqué les impayés de son club de l’époque, Kayserispor, qui ne l’avait pas rémunéré pendant plusieurs mois. En 2023, un tribunal a reconnu Asamoah Gyan comme le père biologique des trois enfants et lui a ordonné de verser une indemnité substantielle à sa femme Gifty et à sa famille, comprenant une maison au Royaume-Uni, une autre à Accra, une BMW, une voiture Infiniti et une station-service.

Cependant, loin de se laisser abattre par cette déroute financière, Asamoah Gyan a su rebondir pour devenir Aujourd’hui, un entrepreneur prospère dans don pays Aujourd’hui, il multiplie les investissements dans divers secteurs : promoteur de boxe, chanteur, fondateur de la compagnie aérienne Baby Jet, joueur de tennis, philanthrope, défenseur de l’eau minérale, magnat du riz et des nouilles (avec sa marque Mama Vits Noodles and Rice), ainsi que dans les transports et les stations-service.

« Je n’ai pas été juste envers les jeunes et le peuple ghanéen. Désormais, je ne suis affilié à aucun parti politique. Je poursuivrai mon travail humanitaire et j’aiderai la jeunesse ghanéenne à ma manière. Rien de politique. Que Dieu bénisse notre patrie, le Ghana. Merci », a récemment déclaré, dans ses propos relayés par RMC Sport, le Quart de finaliste du Mondial 2010 avec les Black Stats, qui est maintenant préoccupé par sa fondation Asamoah Gyan.