Pressenti pour les Awards du Ghana, le Sénégalais a finalement remporté le titre, devant son ancien coéquipier Mohamed Salah et le Super Eagle Victor Oshimen, succédant du coup à son coéquipier Édouard Mendy (Chelsea), primé l’année dernière. Celui qui a connu un exercice 2021/2022 faste, scorant à 23 reprises pour 5 passes décisives et qualifié au Mondial qatari avec la sélection sénégalaise, ne compte pas s’arrêter là. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot de Dakar, peut rêver de Ballon d’Or européen où il est en course avec le Français Karim Benzema (Real de Madrid), mais aussi du Ballon d’Or africain où il sera en compétition avec son ami Édouard Mendy et Mo Salah.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy