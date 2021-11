Auteur d’une saison 2020/2021 à tout point de vue remarquable, ponctuée d’un sacre en Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe 2021, Édouard Mendy reste l’un des piliers des Blues de Cheosea, actuels Leaders de la Premier League. Snobé dans la liste des joueurs nommés pour le Ballon d’Or 20221, le vice-champion d’Afrique 2019 avec les Lions de la Teranga se voit rétabli dans ses droits par les organisateurs du trophée Goal 50, qui l’ont placé parmi la liste des nominés, où figurent Messi, Ronaldo et Salah le coéquipier de Sadio Mané. Ce dernier est absent de la liste. Rappelons que le trophée a été remporté par Lewandowski en 2020, et qui, comme Kevin De Bruyne et Erling Haaland, est aussi parmi les candidats au sacre.

