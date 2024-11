Football-Golden Boy 2024 : Lamine Yamal décroche le trophée

XALIMANEWS-Crédité d’ une année 2024 exceptionnelle avec le FC Barcelone et l’équipe nationale espagnole, Lamine Yamal a remporté le trophée du Golden Boy 2024. Ce prix, l’équivalent du Ballon d’Or pour les jeunes talents, est attribué chaque année par le quotidien italien Tuttosport au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Le Golden Boy, prestigieuse distinction individuelle, a précédemment récompensé des talents comme Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Pedri (2021), Gavi (2022) et Jude Bellingham (2023).

Après avoir remporté le Trophée Kopa et s’être classé 8e au Ballon d’Or France Football 2024 en octobre, Yamal devient ainsi le quatrième joueur du Barça à obtenir ce prestigieux trophée, après Gavi, Pedri et Lionel Messi (2005). À seulement 17 ans, il confirme sa place parmi les plus grands espoirs du football, et son avenir semble prometteur, notamment pour le Ballon d’Or.

Une récompense amplement méritée pour celui qui a été l’une des principales satisfactions de la saison du FC Barcelone. En 2023-2024, Yamal a impressionné sur les terrains de Liga et de Ligue des champions, terminant la saison avec 7 buts et 9 passes décisives en 50 matchs. Ces performances remarquables ont attiré l’attention de Luis de la Fuente, qui l’a appelé pour l’Euro 2024 en Allemagne.

