Après la saison sportive 2020/2021, Olympiakos le club des 2 internationaux sénégalais, Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, a récidivé en remportant le championnat pour son 47ème sacre. Le troisième titre pour les 2 Lions de la Teranga depuis leur arrivée dans le club du Pirée. Pour rendre possible ce couronnement, les Leaders du championnat grec avaient besoin que d’un point pour être sacrés avant terme. Et face à leurs grands rivaux et dauphins du championnat, les partenaires de Cissé aligné remplacant en début de partie avant d’entrer en cours de jeu, ont renversé leurs adversaires (1-2) après avoir été menés depuis la 10e minute. Du coup, grâce à ce succès, l’Olympiakos (1er, 76 pts) qui devance de 16 points son grand ennemi le PAOK Salonique (2e, 60 pts), ne peut plus être rejoints.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy