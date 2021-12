L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, passé par le Paris Saint Germain et Arsenal dirigera les partenaires de Naby Keita durant la plus prestigieuse compétition africaine des équipes nationales. Kaba Diawara remplace Didier Six limogé il y’a un mois à la suite des mauvais résultats du Sily National lors des Éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde 2022. En 6 matchs disputés, la Guinée n’a glané aucune victoire et a terminé 3ème du groupe I, dominé par le Maroc. L’ancien international guinéen âgé de 45 ans sera évalué à l’issue de la prochaine CAN , afin de décider de son prolongation ou pas.

