« C’est un jour historique pour le football guinéen. Je veux exprimer mes sincères remerciements aux membres statutaires qui m’ont élu. Mon équipe et moi, mesurons l’immensité des tâches qui nous attendent. A partir d’aujourd’hui, il n’y a plus G47 ou de collectif pour la defense du football guinéen, il n’y a qu’un G75 uni. Je tends une main sincère et fraternelle à tous pour qu’on s’unisse. C’est seulement en unissant nos efforts qu’on peut arriver à un lendemain meilleur. Il n’y a ni de vainqueur ni de vaincu. La seule bénéficiaire, aujourd’hui, c’est la nation guinéennne et le football guinéen. Je réaffirme ma volonté à travailler avec toute la famille du football local, dans l’intérêt exclusif du football guinéen » déclare Bouba Sampil dans ses propos relayés par le site Guinéefoot.info.

