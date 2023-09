«Est-ce que j’ai la solution ? Non, je n’ai pas ça. On dirait presque : ‘arrêtez le football professionnel aux Pays-Bas’. Arrêtez-le. Oui, je le pense, parce que c’est quelque chose de récurrent. C’était une action délibérée. Les gens font cela délibérément. Maintenant, la compétition la plus importante des Pays-Bas a été arrêtée, et ensuite ? Ce n’est tout simplement pas bien. Si nous ne pouvons pas nous comporter normalement dans les stades, peut-être devrions-nous arrêter de jouer», déclare l’ancienne gloire de l’Ajax et du Milan AC sur Ziggo Sport. Selon le média hexagonal, le vainqueur de l’Euro 1988 a toujours été très impliqué au sujet de la sécurité dans les stades et de la violence dans le foot.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy