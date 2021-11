Le nom du vainqueur du trophée du meilleur selectionneur national délivré par la Fédération Internationale de Football Histoire & Statistiques (IFFHS) sera connu à la fin de ce mois de novembre. A la tête des Lions de la Teranga depuis 2015, l’ancien capitaine de la Tanière sénégalaise, qui faisait partie de la belle épopée des Lions en 2002 ( finaliste CAN 2002 et quart de finaliste du Mondial de la même année), vient d’être nominé pour le titre du meilleur sélectionneur national du monde édition 2021. Cissé ne sera pas le seul Africain dans cette liste des 50 sélectionnés. Le coach finaliste de la CAN 2019, figure dans la liste au même titre que son vainqueur en finale, son ami Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie la sélection championne en titre de la CAN. Les 2 coachs sont entrain de surfer sur leur bonnes prestations de 2019, les résultats obtenus depuis, attestent de leurs bons boulots aux seins de leurs sélections. Leurs 2 formations sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun en janvier, et pour la Coupe du monde qatari de 2022, les Lions ont obtenu le ticket pour le dernier tour qualificatif alors que les Fennecs sont leaders de leur poule à égalité avec le Burkina Faso à 2 journées de la fin. Le face-à-face retour entre les 2 Leaders, en Algérie, sera déterminant pour l’octroi de l’unique billet qualificatif pour le dernier tour de la poule A. Outre ces 2 grands coachs, 2 autres Africains sont inclus dans la liste, il s’agit de l’ex entraîneur des Pharaons d’Egypte Hassam El Badry et l’entraineur de la Tunisie, Mondher Kebaier.

