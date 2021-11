L’International Fédération of Football History and Statistics (IFFHS) qui se charge d’élire le meilleur gardien du monde 2021, a établi une liste de 20 des portiers qui se sont le plus illustrés dans le monde, dont fait partie l’excellent portier des Lions du Sénégal, Édouard Mendy vainqueur de la Ligue des champions UEFA 2020/2021 en plus de la Supercoupe d’Europe des clubs 2021 avec son club de Chelsea. Dans cette liste, il y’a une surprise, avec la présence du gardien iranien de la formation de deuxième division espagnole Ponferradina, Amir Abedzadeh.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy