Les causes du drame ? Des milliers de fans sans billet se pressaient dès l’aube devant les grilles d’un stade de Bassora (sud) dans l’espoir d’assister au match entre l’Irak et Oman à partir de 19h00 (16h00 GMT), lorsque la bousculade s’est produite. « Il y a un mort et des dizaines de blessés légers », a indiqué une source médicale sous couvert d’anonymat d’après RMC, qui ajoute qu’un responsable du ministère de l’Intérieur a confirmé ce bilan, expliquant que la cohue était due au « grand nombre de fans, en particulier de personnes sans billets, qui se sont rassemblés depuis le matin et ont essayé d’entrer » dans le stade.

