Vialli a commencé sa carrière à Cremonese, son club natal, avant de jouer en Serie A pour la Sampdoria et la Juventus, mais a terminé sa carrière de joueur à Chelsea avant de se lancer dans la gestion et l’entraînement. Il a marqué 16 buts en 59 apparitions pour l’Italie et a fait partie des équipes de Coupe du monde des Azzurri en 1986 et 1990. En club, il a joué et perdu (1-0) la finale de la Ligue des champions avec le Sampdoria des Pagliuca, Mancini, Mannini, Fausto Pari, Wierchwood, en 1992 contre le FC Barcelone de Pep Gardiola comme joueur, sur un but marqué sur coup franc par Koeman, pour le 1er sacre du Barça dans la compétition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy