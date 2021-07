Quand on perd tout repère et foule au pied les valeurs les plus symboliques de notre héritage culturel et religieux, on devient tout bonnement une FICTION.

Quand on supplie un lutteur à se renier face à ses déclarations et serments de ne plus lutter contre un autre ignorant royalement le bon exemple qu’il doit donner à ses enfants et à la postérité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy