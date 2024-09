Football-Jelen SuperLiga Serbie/J9 : Cherif Ndiaye claque un triplé lors du succès (4-0) de l’Etoile Rouge sur le Partizan et devient meilleur buteur du championnat avec 7 buts en 6 matchs

XALIMANEWS-Ce lundi dans la cadre de la 9e journée du championnat de la Serbie, l’Étoile Rouge rencontrait le Partizan pour le derby de Belgrade. Porté par son Sénégalais Cherif Ndiaye credité d’un triple et nouveau meilleur buteur du championnat avec 7 buts, les Rouges se sont promenés et confortent leur fauteuil de leader.

Et de sept buts pour l’international sénégalais, Cherif Ndiaye. Victorieux de Napredak (2-0) lors de la 8e journée, l’Etoile Rouge a enchaîné un cinquième succès de rang, en atomisant (0-4) le Partizan, dans le derby de Belgrade ce lundi soir. Un succès qui porte les empreintes du Lion de la Teranga. L’enfant de la Medina a inscrit un triplé, lui qui a montré la voie du succès en ouvrant t le score à la 24e minute sur penalty. Imité par son coéquipier Katompa Mvumpa (46e+3), Cherif Ndiaye a assomé le Partizan en ajoutant deux autres réalisations, aux 55e et 65e minutes. Avec ce large succès, l’Étoile Rouge de Belgrade conforte son fauteuil, avec 22 points plus un goal différence de +21, après 8 matchs joués pour 7 succès et 1 nul. Le club phare de Belgrade devance Mladost Lukani (2e, 19 pts+5) et OFK Belgrade (3e, 19 pts+4)

Les Rouges qui comptent un matchs en moins, disposent à la fois, de la meilleure attaque (25 buts marqués) et de la meilleure défense (4 buts encaissés), de la Jelen SuoerLiga.

Grace à son triple qui porte son total à 7 buts en 6 matchs, Cherif Ndiaye a éjecté Aleksandar Kahvic (5 buts) de la première place des meilleurs goleadors du championnat serbe.