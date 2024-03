Football-Jeux Africains/U20 Dames : le Sénégal éliminé par le Ghana (3-1) en demi-finale

XALIMANEWS-Ce lundi à Accra dans le cadre des demi-finales des Jeux Africains U20 Dames, le Ghana pays hôte a battu le Sénégal (3-1) et file en finale.

Les Lioncelles U20 ne verront pas la finale des Jeux Africains 2024 qui se déroule au Ghana. Opposé au pays hôte du Tournoi, le Sénégal a courbé l’échine (3-1). Ce sont les Ghanéennes qui vont mener à la pause par 2 buts à zéro, sur deux réalisations de Tracey Twum (19e, 1-0) et Ophelia Amponsah (45e+1, 2-0). Les Sénégalaises vont rétablir l’équilibre en seconde période, par Rokyatou Kandé sur penalty (54e, 1-1).Mais une minute plus tard, les espoirs sénégalais de revenir au score, seront anéantis par Amponsah, qui réussit le doublé (55e, 3-1). Le Ghana va finalement conserver ce score et rejoint la finale.