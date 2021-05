André Jardine l’a confirmé hier : « C’est un rêve de pouvoir compter sur lui. Mais c’est une question sensible qui sera réglée directement par le président (de la Fédération, Rogério Caboclo). On veut la meilleure équipe possible. » Le numéro 10 du PSG, déjà vainqueur des JO de Rio en 2016, voudrait faire partie des trois joueurs de plus de 24 ans autorisés à disputer les Jeux Olympiques. Mais le tournoi olympique n’est pas dans les dates de la FIFA et le PSG ne serait pas obligé de le libérer. La liste définitive sera dévoilée le 30 juin par la CBF.

Neymar et Lucas Paqueta ont été appelé avec les A pour disputer les qualifications à la Coupe du Monde 2022, contre l’Équateur et le Paraguay, les 4 et 8 juin. Cependant, le parisien aimerait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo (21 juillet-7 août), et le selectionneur des Olympiques brésiliens compterait sur l’ancien barcelonais.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy