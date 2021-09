« Depuis son plus jeune âge, il se bat contre une dépression clinique. (…) Le monstre est de retour. Nous devons donner à Craig la possibilité de retrouver la santé. Il souffre de ce problème depuis longtemps et doit se faire soigner dès aujourd’hui. Craig était pour nous une personne et un coach unique. Il a été très important dans le développement des jeunes comme Jérémy Doku, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga … La santé passe avant le football et notre porte sera toujours ouverte pour lui », a assuré l’ancien capitaine des Diables Rouges et ancienne légendedes Skyblues, dans des propos rapportés par la RTBF.

