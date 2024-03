Football/Justice : la vie difficile en prison à Dubaï de l’international hollandais Quincy Promes

XALIMANEWS-Condamné à six ans de prison pour trafic de cocaïne, Quincy Promes vit des jours difficiles à la prison d’Al Aweer proche de Dubaï.

L’international batave de 32 ans, arrêté pour «infraction locale» aux Émirats arabes unis début mars, attend son extradition aux Pays-Bas, d’après Footmercato. Cependant, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam prend son mal en patience et vit des conditions de vie difficiles, ajouté le média français qui reprend les informations de De Telegraaf.

Le média néerlandais stipule que 20 prisonniers partagent la cellule de l’attaquant du Spartak Moscou, certains dorment à même le sol. Dans cette prison, peu de gardiens sont présents dans les couloirs, et des crimes sont commis entre les prisonniers. Promes a eu le crâne rasé pour des raisons d’hygiène et il n’a pas le droit au téléphone. L’international batave ne peut pas non plus s’entretenir physiquement, faute d’équipements sportifs et d’alimentation équilibrée.