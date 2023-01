The jury in the trial of Benjamin Mendy has been sent home for the day after a ninth day of deliberations. Deliberations resume on Monday.

Pour rappel, Benjamin Mendy (28 ans) nie sept chefs de viol contre quatre femmes, un chef de tentative de viol allégué par une cinquième femme et un chef d’agression sexuelle contre un sixième. De son côté, son co-accusé et organisateur présumé de ces rendez-vous, Louis Saha Matturie, 41 ans, nie six chefs de viol et trois chefs d’agression sexuelle, dans des allégations concernant sept femmes.

