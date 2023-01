Toujours dans les colonnes de la station radiophonique hexagonale, dans l’entourage de Mendy, c’est un premier verdict qui sonne comme une vraie victoire. « C’est une très bonne nouvelle. On n’a jamais lâché et jamais douté de son innocence ». « On est très content pour eux, poursuit une autre amie du joueur. C’était un stress pour Benjamin et Louis (Saha Matturie). Il faut avoir du mental pour surmonter ce procès et faire face à tout ça. J’espère que les gens qui l’ont insulté vont maintenant s’excuser. » A confié une proche du joueur.

Ce vendredi, le champion du monde 2018 a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle par la justice britannique. Cependant, l’ancien latéral de Monaco, sera toutefois rejugé pour une septième accusation de viol et de tentative de viol pour lesquelles les jurés ne sont pas parvenus à un verdict. Ce nouveau procès est programmé pour le 26 juin prochain et pourrait durer deux à trois semaines, précise RMC.

