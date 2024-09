Football-Justice : un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende requis contre Djibril Cissé

XALIMANEWS-Accusé de « blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et omission d’écriture comptable », Djibril Cissé fait face à de lourdes sanctions.

Selon Footmercato, Djibril Cissé, ancien joueur de l’OM, est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et omission d’écriture comptable. Le tribunal correctionnel de Bastia a requis un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende. Cissé, absent à l’audience, aurait omis de déclarer 550 000 euros sur un compte lié à une société en liquidation judiciaire, domiciliée à Furiani. Le verdict sera rendu le 13 novembre.