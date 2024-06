XALIMANEWS-La Confédération africaine de football (CAF) a diffusé un communiqué pour rejeter catégoriquement les rumeurs concernant le report de la CAN à janvier 2026 au lieu de juin 2025.

« Les informations sur la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira, délibérera et prendra une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle à ce sujet », peut-on sur le comte X de l’instance dirigeante du football africain.