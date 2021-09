Selon le quotidien français, l’instance mondiale du football a décidé de consulter les fédérations du monde entier afin de se consulter pour une nouvelle organisation du calendrier des sélections féminine et masculine « qui viennent à expiration fin 2023 et 2024 respectivement. […] La FIFA souhaite offrir un forum d’échanges constructifs à un large éventail de parties prenantes, dont les supporters, et se réjouit par avance de débattre de la croissance durable du football à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde.»

