Deuxième de la poule C avec 10 points derrière le Ghana et devançant d’un point le Soudan (3e, 9 pts), avant cette ultime journée, l’Afrique du Sud avait besoin d’un nul pour décrocher le second ticket qualificatif à la CAN. Mais à Khartoum, les Bafafa-Bafana n’ont pas pu résister à la furia des soudanais, qui se sont imposés sur le score de 2 buts à zéro, décrochant du coup leur qualification. Une défaite qui a emporté l’ancien coach des U17 sud-africains, intronisé chez les A en août 2019. Son bilan est comptable de 4 victoires en 9 matchs.

