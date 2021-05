XALIMANEWS-Limogé et poussé vers la sortie, Thomas Tuchel et Thiago Sylva, ont du quitter le navire parisien, très amers. Ironie du sort, ces 2 collaborateurs se sont retrouvés Outre-Manche dans le même club, Chelsea, formation avec laquelle ils viennent de décrocher une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Une belle revanche.

Le 24 decembre dernier, Thomas Tuchel fut débarqué du PSG au lendemain d’un match face au Strasbourg. Très amer, le technicien allemand, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions avec le club parisien, quitta la capitale française avec un goût d’inachevé. Mais ce dernier ne tarda pas à trouver club preneur, car un mois plus tard, l’ancien coach de Dortmund fut enrôlé par Chelsea qui venait de defenestrer Frank Lampard.

Auparavant, durant le mercato estival, l’emblématique capitaine et relais sur le terrain de Thomas Tuchel, Thiago Sylva, qui voulait prolonger l’aventure avec les champions de France, avait était poussé vers la sortie par son compatriote de directeur sportif, Leonardo. Le capitaine de la Seleçao brésilienne accepta la main tendue de Frank Lampard pour venir faire profiter son expérience à l’arrière garde des Blues. Ce dernier limogé, Thiago Sylva voit débarquer son ancien mentor au PSG Thomas Tuchel, à Stamford Bridge. Comme une prophetie.

Ensemble, Thomas Tuchel et Thiago Sylva, vont devoir reformer une nouvelle collaboration quelques mois après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions. Dans la réputée Premier League, ces 2 ex-pensionnaires de la Ligue 1, vont découvrir et s’adapter à une autre culture footballistique, faite de beaucoup de cœur, d’engagement, de solidarité, de loyauté. Leur arrivée à Stamford Bridge va doper le club, qui réussit une belle métamorphose, réussissant de belles prestations en engrangeant beaucoup de points en Premier League. En Ligue des Champions, les Blues avec l’expérience du brésilien Thiago en défense et le sens tactique du coach allemand Tuchel, vont épater l’Europe du Football, éliminant au passage les redoutables Colchoneros de l’Atletico de Madrid en 8es et les Dragoes de Porto, vainqueurs de la Juventus, en quarts de finales. En demi-finales, devant le recordman des trophées, le Real de Madrid, les londoniens réussissent 2 grosses partitions (1-1 et 2-0) qui leur donnent le droit de disputer la finale de la Ligue des Champion, pour une deuxième finale de rang pour Thomas Tuchel et Thiago Sylva, finalistes de la dernière édition avec le PSG, éliminé par une autre équipe anglaise, adversaire de Chelsea en finale, Manchester City.

Cette qualification des Blues en finale, est une belle revanche pour l’allemand et le brésilien, bannis à Paris mais respectés et reconsidérés du côté de Stamford Bridge. Chelsea (4e, 61 pts) , en pôle position pour décrocher une place en C1 la saison prochaine, est en route pour réaliser le doublé après après réussi à se qualifier en finale de la réputée FA CUP, après avoir battu en demi-finale (1-0), un certain Manchester City.