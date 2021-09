Lors d’une énième sortie publique, le patron de la Liga avait dit vouloir « régler le problème du PSG » et des « clubs-états », assurant que le club français ne respecte pas les règles économiques et le désignant comme « aussi dangereux que la Super League ». Mais, via un communiqué daté de ce mercredi 8 septembre, et signé par le secrétaire général parisien Victoriano Melero, le PSG a cette fois tenu à repondre à Tebas avec fermeté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy