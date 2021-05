Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG s’intéresserait à un certain Achraf Hakimi. Arrivé à Milan en 2020 en provenance du Real Madrid, l’international marocain (34 sélections, 3 buts) avait été recruté pour 40 M€. L’ancien madrilène a cartonné pour sa première saison en Italie (7 buts et 10 passes décisives en 37 matches de championnat). Le marocain a le profil recherché par le PSG, en quête d’un latéral droit, et qui ne compte plus sur Alessandro Florenzi (prêté avec option d’achat par l’AS Roma).

Les supporters de l’inter de Milan champion d’Italie, risquent de déchanter. Pas encore finis de savourer leur titre acquis 11 ans avec un certain José Mourinho, ils doivent faire face à terrible dilemme. Mais depuis quelques jours, l’annonce d’un probable départ du coach nerazzurro laissait planer l’hypothèse d’un été orageux en Lombardie. Comme évoqué plutôt, Conte avait de grosses ambitions européennes, après la conquête du titre. Or le plan de Suning est de réduire la masse salariale de 15 à 20% et de boucler le prochain mercato estival avec, dans le meilleur des cas, 100 M€ de bénéfice dans les caisses. Ce qui suppose que l’inter ne fera pas de gros investissements coté joueurs et doit vendre. Une situation qui agacerait le coach Antonio Conte, qui pourrait partir.

