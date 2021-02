Outre le Sénégal, il y aura la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone, le Cap-Vert ayant déclaré forfait et le Liberia et la Guinée étant suspendus. Deux poules de 3 équipes seront constituées pour ce tournoi de qualification qui se poursuivra jusqu’au 13 février dans la capitale du rail, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales. Les finalistes du tournoi vont représenter la zone pour la phase finale de la CAN U17 qui aura lieu au Maroc en mars prochain.

